OLYMP: Nieuw labelconcept zorgt voor een consistente merkbeleving

OLYMP Bezner KG uit Bietigheim-Bissingen (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland) staat al vijfenzeventig jaar bekend om zijn uitmuntende expertise in overhemden. Tegelijkertijd ontwikkelt het modemerk zich consequent verder met moderne looks voor de complete outfit, waarin zakelijk en casual op een vanzelfsprekende manier samenkomen. Als logische stap heeft OLYMP voor het najaar van 2026 de visuele uitstraling van zijn overhemden, truien, polo's, T-shirts en alle andere artikelen vernieuwd. Het nieuwe labelconcept creëert een uniforme merkuitstraling over het gehele assortiment en zorgt voor meer oriëntatie, herkenbaarheid en waarde op de winkelvloer.

Heiko Ihben, directeur Brand, Product & Human Resources bij OLYMP, zegt: “OLYMP staat vandaag de dag voor meer dan alleen het overhemd, zonder zijn kernproduct uit het oog te verliezen. De steeds sterkere combinatie van zakelijk en casual tot moderne kantoorkleding moet ook consequent zichtbaar zijn in het product, op de winkelvloer en in de totale merkbeleving. Ons nieuwe labelconcept volgt daarom het principe ‘One Look. One Brand.’ Het creëert duidelijke structuren, biedt oriëntatie en versterkt de herkenbaarheid op alle relevante contactpunten met het merk.”

Het nieuwe labeldesign focust op een helder, merkgericht ontwerp. Bij alle producten is het hoofdetiket in de nek voortaan uitgevoerd in stijlvol donkerblauw, wat samen met het contrasterende OLYMP-logo de merkkleuren centraal stelt. Een extra etiket eronder informeert over de pasvorm en belangrijke productkenmerken, zoals onderhoudseigenschappen als strijkvrijheid of speciale materialen zoals jersey. De voorheen prominente submerken zoals “Luxor”, “Level Five” en “No. Six” treden naar de achtergrond ten gunste van een uniform merkimago en blijven subtiel zichtbaar op de extra etiketten.

Heiko Ihben voegt toe: “Het moment waarop een klant een product vastpakt, is cruciaal voor de merkperceptie. Daarom zien wij labeling en packaging niet alleen als informatiedragers, maar als onderdeel van een consistente merkbeleving. Brand marketing, ontwerpconcept, visual merchandising en productpresentatie moeten samenkomen, zodat OLYMP direct herkenbaar, begrijpelijk en eenduidig is.”

Met het nieuwe labelconcept speelt OLYMP ook in op veranderende markteisen. Consumenten zoeken steeds meer oriëntatie bij merken, vooral wanneer assortimenten breder worden en klassieke zakelijke elementen gecombineerd worden met casual stijlen. De nieuwe labeling ondersteunt de navigatie op de winkelvloer, in het verkoopgesprek en bij een snelle productkeuze. Daarnaast is ook de verpakking verder ontwikkeld als onderdeel van de emotionele winkelervaring. De huidige banderol vervalt, waardoor de hoogwaardige stof direct voelbaar is. Nieuwe hangtags informeren productspecifiek over materiaal, onderhoudseigenschappen en belangrijke productvoordelen. Tegelijkertijd communiceren ze de duurzaamheidsbelofte van OLYMP. Een duidelijk kleurcoderingssysteem op de baleinen en in de boekjes ondersteunt bovendien de visuele oriëntatie tussen de verschillende pasvormen.