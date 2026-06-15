OLYMP zet verantwoordelijkheid voor mens en milieu centraal

“Verantwoordelijkheid is pas een waarde als je er recht aan doet.” Met dit centrale citaat van Mark Bezner, eigenaar en CEO van OLYMP Bezner KG (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland), lanceert het internationaal bekende bedrijf voor hoogwaardige herenmode zijn nieuwe communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

OLYMP voorziet voortaan elk product van zijn individuele duurzaamheidskenmerken. Hierbij focust het modemerk uitsluitend op erkende keurmerken en certificeringen zoals FAIR WEAR, OEKO-TEX, GOTS, OCS, RWS, RCS en TENCEL TM, voor maximale transparantie en traceerbaarheid. Hiermee speelt het bedrijf in op de veranderde behoeften van klanten en voldoet het aan de wettelijke eisen van de nieuwe EU-richtlijn Empowering Consumers Directive (EmpCo) in de strijd tegen greenwashing.

“We communiceren nu duidelijk de ecologisch en sociaal duurzamere eigenschappen van materialen die door erkende normen zijn gecertificeerd op onze producten. Zo bieden we onze merkfans duidelijke oriëntatie bij de aankoop van OLYMP-artikelen en nemen we tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid in de hele toeleveringsketen”, zegt Johann Trischberger, operationeel directeur van OLYMP Bezner KG. Hij voegt toe: “Verantwoordelijkheid heeft een gezicht nodig om geloofwaardig te zijn. Daarom staat Mark Bezner als bedrijfseigenaar en familieondernemer in de derde generatie persoonlijk garant voor onze belofte met zijn statement.”

Ook de onlineshop is gemoderniseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Klanten kunnen hier met duidelijke zoekfilters onder het navigatiemenu-item ‘Productstandaard’ gericht zoeken naar duurzame eigenschappen van de kledingstukken, zoals biologisch gecertificeerde natuurlijke vezels, gecertificeerde dierlijke vezels, gecontroleerde productie en het aandeel gerecyclede of op hout gebaseerde materialen. Uitgebreide informatie is ook te vinden op een speciale landingspagina en in de sectie over verantwoordelijkheid op de corporate website. Vanaf de herfstcollectie 2026 vermelden hanglabels aan de producten de commitment aan verantwoordelijkheid. Op de wasetiketten staan de betreffende normen en keurmerken vermeld.

De basis voor de ontwikkeling van de nieuwe aanpak is een door het bedrijf in 2025 uitgevoerde enquête onder klanten. Hieruit blijkt dat duurzaamheid voor velen een belangrijk thema is bij de aankoop van kleding. Hoge kwaliteit, een lange levensduur, het gebruik van veilige materialen en eerlijke arbeidsomstandigheden in de productie werden door de respondenten als bijzonder belangrijk beoordeeld.

OLYMP Bezner KG uit Bietigheim-Bissingen bij Stuttgart is marktleider in overhemden in Duitsland. Daarnaast wordt het hoogwaardige kledingassortiment wereldwijd in meer dan 40 landen verkocht. Dit assortiment omvat naast business-, vrijetijds- en gala-overhemden ook gebreide en geweven artikelen, accessoires en broeken.

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