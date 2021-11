Ommezwaai voor Enable the Label: Gaat verder als consulting agency

Enable the Label gooit het over een andere boeg. Het bedrijf verandert van online platform waarop opkomende labels de Nederlandse markt kunnen betreden, naar een start-up en scale-up fashion consulting agency, zo vertelt oprichter Michelle de Bruijn telefonisch aan FashionUnited.

De verandering werd getriggerd, zoals bij vele andere bedrijven, door de coronaperiode. Enable the Label hielp eerder buitenlandse merken eerder met groot worden in Nederland, onder andere door de producten van deze merken op het eigen ETL-platform te verkopen. De coronacrisis zorgde echter voor een grote verandering bij bedrijven en consumenten - alles ging online. Hierdoor werden startende labels gedwongen om een goed functionerende webshop op te zetten. “Dus waarom zouden wij daar nog tussen gaan zitten?” aldus De Bruijn. Ook merkte De Bruijn dat het bedrijf veel tijd kwijt was aan het eigen e-commerce platform. “Wij verloren ook een beetje onze focus. Waar we juist heel goed in zijn, is het connecten van mensen en zorgen dat labels met de juiste mensen in contact komen en het opstapje krijgen naar de Nederlandse markt. Dat bleef eigenlijk achterwege omdat we alleen maar bezig waren met de webshop.”

Per 1 november pakt Enable the Label het dan ook anders aan. De doelstelling van het bedrijf blijft hetzelfde: opkomende modelabels helpen groeien op de Nederlandse markt. Alleen nu zet het bedrijf hun expertise in die het onder andere de afgelopen jaren heeft opgedaan in. Enable the Label heeft de expertise van het bedrijf opgedeeld in vier categorieën: Press & Media, Content Creation, Offline Marketing & Events en Wholesale Opportunities. Waar Enable the Label eerder met buitenlandse merken werkte, werkt het tegenwoordig ook met Nederlandse start-ups en scale-ups. Doordat het bedrijf nu ook werkt met scale-ups, kan het de samenwerking voortzetten met de bedrijven die het eerder al geholpen heeft. “De band die je in die tijd hebt opgebouwd, gebruiken we om verder samen te groeien.” Het bedrijf werkt nu samen met merken op projectbasis. De Bruijn geeft aan dat Enable the Label altijd open staat om met mensen en merken te praten en te brainstormen.

Enable the Label gaat verder als fashion consulting agency

Hoewel Enable the Label dus niet meer zal functioneren als e-commerce platform, blijft het wel verwijzen naar de webshops van opkomende labels op hun website. Via Enable the Label waren Fanny de Ruyter, Le Slap, Khu Khu, Oceanus Swim, Augstems, S.u.l.d.n., Me and my Homie, The Design Studio en Nina Rose onder andere te vinden. Een belangrijke voorwaarde was dat de merken geen fysieke verkooppunten hebben in Nederland of te koop waren bij andere grote e-commerce platformen. Zodra de merken bekendheid hadden verworven en verkooppunten bij boetieks kregen, kunnen ze hun eigen weg gaan en zou Enable the Label weer op zoek gaan naar nieuwe merken voor het platform.

Het eigen label van het bedrijf, The Label Enable, blijft wel bestaan. De Bruijn vertelt telefonisch dat het merk eigenlijk een paraplunaam is die het mogelijk maakt voor startende labels dan meer te doen dan enkel het gebrande waar zij zelf mee bezig zijn.