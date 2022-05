Omnichannel, een must voor de modewereld

Voor modemerken en retailers die willen gedijen in een post-covid-19-wereld is het ontwikkelen van een sterke omnichannel-strategie niet langer een optie maar een noodzaak. Modemerken moeten een digitale mindset omarmen en bereid zijn om, ongeacht het platform, buiten hun eigen websites en fysieke winkels met de consument te communiceren. Technologie wordt steeds belangrijker voor merken om een authentieke, naadloze digitale ervaring te creëren. Daarom is een veilige oplossing voor productinformatiebeheer (PIM) van cruciaal belang.

Dat het fenomeen omnichannel zich aandiende, was al vóór de pandemie duidelijk, maar het coronavirus heeft het proces absoluut versneld. Uit de gegevens blijkt dat meer dan twee jaar na de uitbraak van covid-19 het aantal bezoekers in winkelstraten en winkelcentra nog niet volledig is hersteld. Uit gegevens van Springboard blijkt dat dit aantal in de laatste week van maart 2022 zelfs 15,7% lager lag dan in dezelfde week vóór de pandemie. De consument is nog steeds voorzichtig met het bezoeken van fysieke winkels en winkelcentra. Daar staat tegenover dat de digitale acceptatie de afgelopen twee jaar spectaculair is toegenomen. Meer dan 2,14 miljard mensen winkelden in 2021 online. Dit staat volgens Oberlo gelijk aan 27,6% van de totale wereldbevolking. Uit onderzoek blijkt dat mondiaal 27,9% van de in 2021 verwachte inkomsten afkomstig was uit modegerelateerde producten, waarbij één op de vier dollar aan een modeartikel werd besteed. Na de pandemie is het nog duidelijker dat merken en retailers die niet sterk digitaal denken en aanwezig zijn, moeite hebben om te overleven. Maar waar moet je beginnen als het aankomt op de ontwikkeling van online aanwezigheid?

Sommigen denken misschien dat de lancering van een e-commerceplatform en de verkoop van producten voldoende is. De concurrentie tussen de online-marktplaatsen wordt alleen maar heviger en degenen die wereldwijd willen uitbreiden, moeten goed nadenken over hoe ze hun publiek het beste kunnen bereiken. Een groot aantal klanten bedient zich tijdens het aankoopproces namelijk van een heel scala aan touchpoints .Een van de beste manieren om een robuuste omnichannel-strategie te ontwikkelen, is het promoten van een PIM-oplossing. In de digitale wereld kunnen consumenten de producten niet aanraken, ruiken of voelen. Ze moeten zich baseren op de productinformatie om tot een aankoopbesluit te komen (merkeigen website, groothandelsmarktplaats of sociale media).. Fantastische visuals, aantrekkelijke productwinkels en een immersieve technologie die een wisselwerking tussen producten en door gebruikers gegenereerde inhoud (zoals klantenbeoordelingen en afbeeldingen) stimuleert, helpen merken online in contact te komen met hun klanten en hen te begeleiden in het traject naar een aankoop. Een goede PIM-oplossing helpt merken cross-channel product- en winkelervaringen te leveren, ongeacht het land, terwijl visie, toon en informatie snel en schaalbaar op elkaar worden afgestemd.

De juiste oplossingen voor productinformatiebeheer en digitale voorraadanalyse kunnen met de verkooppunten en e-commerceplatforms worden geïntegreerd en stellen een merk in staat om deze analytische gegevens te benutten. Merken kunnen deze gegevens gebruiken om hun strategie te optimaliseren. Een goede PIM-oplossing biedt één gegevensbron, waardoor de nauwkeurigheid en de kwaliteit van de bedrijfsprocessen worden verbeterd. De digitalisering van de bedrijfsprocessen via een PIM-oplossing stelt merken ook in staat hun artikelnummers en assortiment moeiteloos te beheren en bij te werken, zodat ze snel op veranderende trends of consumentengedrag kunnen reageren. Tegelijkertijd kan een PIM-oplossing ook helpen de marges te verhogen en het aantal retourzendingen te verlagen. Volgens PowerReview stuurde bijna de helft (49%) van de consumenten in 2021 een product terug omdat het niet overeenkwam met de productomschrijving. Een correcte productinformatie is daarom van essentieel belang. Door klanten nauwkeurige, exacte en gedetailleerde productinformatie te verstrekken, kunnen zij beter geïnformeerde aankoopbeslissingen nemen en wordt de kans dat zij hun aangekochte producten retourneren kleiner. Retourzendingen hebben een negatieve invloed op de winst en zorgen ook voor hogere koolstofemissies, iets waar klanten gevoelig voor zijn.

Klanten tonen in toenemende mate interesse in hoe en waar producten worden gemaakt. Duurzaamheid is daarom van groot belang bij de ontwikkeling van een omnichannel-strategie. Uit een onderzoek dat in 2021 door YouGov werd uitgevoerd, bleek dat meer dan de helft (52%) van de Britse consumenten hun aankoopbeslissingen baseren op de milieuscore van een merk. In 2019 bleek uit een onderzoek van McKinsey dat consumenten merken willen steunen die “goed” zijn voor de wereld, waarbij 66% bereid is om extra te betalen voor duurzame producten. Volgens het rapport Sustainability and the Consumer 2021 (Duurzaamheid en de Consument 2021) van Drapers zegt 77% van de consumenten enige moeite te hebben om de duurzaamheidsclaims van merken te begrijpen. 69% zegt niet altijd vertrouwen te hebben in de duurzame bedrijfsvoering van retailers en merken. Eén manier waarop merken hun aanspraken op duurzaamheid kunnen bewijzen en ondersteunen, is door transparanter te zijn met hun productinformatie. Door meer informatie te verstrekken over hoe, waar en onder welke omstandigheden de producten worden gemaakt, kan het vertrouwen van de consument in de claims en handelswijzen van een merk wat betreft duurzaamheid, worden versterkt. Zo heeft het Amerikaanse merk Reformation de afgelopen jaren voor een meer formele benadering van transparantie gekozen om zijn beweringen over duurzame marketing verder te ondersteunen. Door initiatieven, zoals RefScale, die de milieuvoetafdruk van het merk bijhoudt, fabrieksrondleidingen die laten zien hoe de producten worden gemaakt en duurzaamheidsrapporten die ieder kwartaal online worden gepubliceerd, worden de claims van het bedrijf ten aanzien van duurzaamheid onderbouwd. Doordat het merendeel van deze informatie beschikbaar is op de productpagina, krijgt de consument tijdens het winkelen een groter gevoel van vertrouwen.