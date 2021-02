Omoda breidt internationaal verder uit, maakt opnieuw stap naar Frankrijk

Schoenenretailer Omoda maakt de stap naar Frankrijk. Het van oorsprong Zeeuwse bedrijf opende vorig jaar al een webshop in Denemarken, ‘waarna het intern snel duidelijk werd dat het land van modestad Parijs en van de volgende haltes van de internationale Omoda-express moest worden’, aldus het persbericht. Omoda opent dan ook een Franse webshop.

Het is niet de eerste keer dat Omoda de Franse consument wil aanspreken. Van 2012 tot 2015 was het bedrijf ook al actief in Frankrijk. “Op dat moment hadden we niet de juiste ervaring en mankracht in huis voor het Franse avontuur,” aldus Jill Boonstra, international growth manager bij Omoda, in het persbericht. “Na 2015 zijn we gaan optimaliseren en bovenal leren, waardoor we onze andere buitenlandse webshops nu beter onder controle hebben en klaar zijn voor een nieuwe start in Frankrijk.”

Omoda gaf eerder al aan dat het wilde internationaliseren. Boonstra geeft in het persbericht aan dat Frankrijk een interessante markt is voor Omoda. “Vanwege de grootte is het een perfect testland voor verschillende online-marketing-activiteiten. We kijken er naar uit om onze toekomstige Franse klanten het speciale Omoda-gevoel te geven.” Met de opening van de Franse website maakt Omoda wel pas op de plaats, zo geeft de international growth manager toe. “We hebben als doel om onze webshops in België, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Frankrijk de komende tijd de ruimte te geven om te groeien naar een volgend stadium, en daarvoor moeten we blijven optimaliseren. Daar ligt onze internationale focus in ieder geval het komende jaar”, aldus Boonstra.