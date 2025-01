Omoda neemt failliete Idenza-winkels over en versterkt netwerk in Noord-Nederland

Modebedrijf Omoda blijft groeien. Het bedrijf laat op LinkedIn weten dat het de drie winkels van het failliete schoenenbedrijf Idenza overneemt. Hierdoor krijgt Omoda er winkels in Groningen, Leeuwarden en Sneek bij.

“We zijn heel blij dat we drie mooie winkels met een vaste klantenkring toe kunnen voegen aan ons winkelportfolio van 33 winkels in Nederland en België. Met deze nieuwe winkels kunnen we onze huidige online klanten in Groningen en Friesland nog beter bedienen, naast onze winkels in Gorredijk en Heerenveen”, aldus Omoda CEO Jan Baan.

Omoda neemt failliete Idenza-winkels over

Het moederbedrijf van de Idenza-winkels, Span Schoenen B.V., werd begin december failliet verklaard. “Na een periode vol uitdagingen, stijgende kosten, slinkende winsten en de nasleep van corona werd het voor ons onmogelijk om nog langer door te gaan”, aldus het bericht. Met de redding van Omoda zullen de winkels in januari weer open gaan, zo is te lezen in het bericht van Baan. Nagenoeg het volledige personeelsbestand van de Idenza-winkels zal een nieuw dienstverband aangeboden krijgen.

Sjoerd en Hendrina Span, eigenaren van Idenza, zijn ook blij dat de winkels in goede handen zijn gekomen. “We zijn blij dat er in Sneek, Groningen en Leeuwarden mooie schoenenwinkels blijven en dat onze medewerkers door kunnen bij Omoda. We volgen Omoda al langer en we zijn ervan overtuigd dat dankzij Omoda onze klanten kunnen blijven geniet van mooie en goede schoenen. Ook gaat Omoda nieuwe merken aanbieden aan onze klanten zoals Nubikk, Notre-V en UGG.”

Omoda breidt al jaren uit en doet dit niet alleen door het openen van eigen winkels, maar biedt ook redding aan failliete retailers. Zo nam het de afgelopen jaren al winkels over van Steenwijk Modeschoenen, Engelen Schoenen en nam het de (niet-failliete) bedrijven House of Fred en Van den Assem over.