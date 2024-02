Waarom de Van den Assem-overname door Omoda niet uit de lucht komt vallen

Schoenenketen Van den Assem werd op 1 januari overgenomen door Omoda, zo werd op 27 februari bekendgemaakt. Daarmee doet Omoda een overname die niet geheel uit de lucht komt vallen. Het overnemen van familiebedrijven lijkt onderdeel te zijn van Omoda’s strategie.

Zo doet Omoda in 2019 zijn eerste grote overname van een andere schoenenretailer: het Friese familiebedrijf Steenwijk Modeschoenen. De Friese schoenenketen telde destijds drie winkels en 28 medewerkers die vanaf 1 januari 2020 verder gingen onder de naam Omoda. De Zeeuwse schoenenketen was nog niet vertegenwoordigd in het noorden van het land. De Steenwijk Modeschoenen-winkels in Heerenveen en Gorredijk boorden toen een nieuwe regio aan. Volgens Jan Baan, CEO van Omoda, paste Steenwijk Modeschoenen qua identiteit goed bij Omoda, omdat het dezelfde kwalitatieve merken verkocht én omdat het allebei familiebedrijven waren.

Een volgende overname volgt in 2020 - toen nam Omoda drie winkels van het familiebedrijf Engelen Schoenen over. De onderneming was gevestigd in het oosten van het land met winkels in Amersfoort, Deventer, Doetinchem, Zutphen en Zwolle. Enkel de winkels in Zutphen, Deventer en Doetinchem werden door Omoda verdergezet. Baan merkte destijds dat het publiek in het noorden van het land de winkels al snel wist te vinden, waardoor ook het aantal online bezoekers significant toenam. “Het is dus een logische zet om nu in het Oosten winkels te openen, waar we ook nog niet in de winkelstraat te vinden zijn maar wel al flink wat online klanten hebben.”

Overnemen familiebedrijven lijkt strategie van Omoda

Twee jaar later volgt de overname van de Utrechtse modewinkel House of Fred en het bijbehorende hotel Cozy Pillow. Vanaf 1 april 2022 draagt de winkel de naam ‘House of Fred by Omoda’. Met deze overname bracht Omoda voor het eerst haar kledingcollectie naar de winkelstraat. De Zeeuwse mode- en schoenenketen wilde de bestaande schoenenwinkels namelijk ombouwen tot modeboetieks, omdat dat zou ‘afdoen aan de huidige shopervaring’. “Het concept van een inspirerende, toegankelijke fashion boutique is dé inspiratiebron voor ons merk. Samen met het hotel biedt het ons de mogelijkheid om klanten een ervaring te geven als nooit tevoren”, aldus Baan. Omoda benadrukte dat het de ziel van beide bedrijven wilde behouden.

Recentelijk nam Omoda schoenenketen Van den Assem over. De twee zouden hetzelfde DNA ademen en dat is volgens Baan cruciaal bij een overname. Met de overname verbreedt Omoda haar positionering in de modemarkt en kan Van den Assem gebruikmaken van Omoda’s infrastructuur. Het Van den Assem-DNA blijft bij deze overname volledig in tact. Zo plant het Zeeuwse bedrijf bijvoorbeeld al een nieuwe Van den Assem-winkel te openen in de tweede helft van 2024, wil het een aantal kledingmerken toevoegen aan het Van den Assem-assortiment én wordt er gewerkt aan een ‘unieke kledingcollectie’ voor de Van den Assem-klant die in de komende maanden wordt toegevoegd aan het aanbod.

“Dit is een fantastische stap in onze bijna 150 jaar lange historie als familiebedrijf en een die helemaal in lijn ligt met onze strategie”, schreef Baan. “Als Omoda hebben we de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in het bouwen van een solide basis voor de toekomst. Een sterk geautomatiseerd distributiecentrum, een state-of-the-art Tech Stack (grotendeels in-house gebouwd) en een unieke online shopervaring, waarin niet alleen het item maar juist de complete look centraal staat. Naast een sterke basis heeft dit ons erg schaalbaar gemaakt. En het vergroten van die schaal is in onze optiek essentieel om gezond te blijven opereren in deze tijd en bestaansrecht te hebben in de toekomst. Door een sterk merk als Van den Assem naast Omoda te positioneren, maar de achterkant naadloos te integreren vergroten we onze slagkracht voor de toekomst.”