Twee familiebedrijven verenigen: Omoda neemt Van den Assem over

Schoenenketen Van den Assem heeft een nieuwe eigenaar. Omoda heeft het bedrijf per 1 januari overgenomen, zo meldt Omoda in een persbericht. De ‘strategische overname’ zorgt ervoor dat de twee familiebedrijven gebruik kunnen maken van elkaars expertise.

Omoda en Van den Assem ademen dezelfde DNA, zo schrijft Jan Baan, CEO van Omoda. En dat is volgens hem cruciaal bij een overname. Met de overname verbreedt Omoda haar positionering in de mode-markt. Van den Assem kan op zijn beurt gebruikmaken van Omoda’s infrastructuur.

Voor Van den Assem betekent de overname ook dat de volgende groeifase wordt ingeluid. “Wij hebben altijd veel respect gevoeld vanuit Omoda, voor datgene wat in de afgelopen generaties Van den Assem is opgebouwd. Het voortzetten en zelfs verder uitbouwen van die historie maakt dat wij deze stap met trots zetten”, aldus Berry en Leo Van den Assem.

De heren Van den Assem blijven actief bij het bedrijf om ervoor te zorgen dat het Van den Assem-DNA in stand blijft. Zo zal Berry de inkopers van Omoda versterken en zich focussen op de uitbreiding van de premium schoenencollectie van Van den Assem en blijft Leo eindverantwoordelijke voor de aansturing en positionering van alle Van den Assem-winkels.

De algemene leiding komt bij Omoda te liggen, waar de eerste uitbreidingsplannen voor Van den Assem al op tafel liggen. Zo wil Omoda een aantal kledingmerken toevoegen aan het Van den Assem-assortiment én wordt er gewerkt aan een ‘unieke kledingcollectie’ voor de Van den Assem-klant die in de komende maanden wordt gelanceerd. Als kers op de taart wordt in de tweede helft van 2024 een nieuwe Van den Assem-winkel geopend.

Logistiek wordt het hoofdkantoor en distributiecentrum van Van den Assem in de komende maanden samengevoegd met die van Omoda in Zierikzee. Dit project wordt in mei afgerond. Alle Van den Assem-vestigingen en de webshop blijven gewoon open.

“Dit is een fantastische stap in onze bijna 150 jaar lange historie als familiebedrijf en een die helemaal in lijn ligt met onze strategie”, aldus Baan. “Als Omoda hebben we de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in het bouwen van een solide basis voor de toekomst. Een sterk geautomatiseerd distributiecentrum, een state-of-the-art Tech Stack (grotendeels in-house gebouwd) en een unieke online shopervaring, waarin niet alleen het item maar juist de complete look centraal staat. Naast een sterke basis heeft dit ons erg schaalbaar gemaakt. En het vergroten van die schaal is in onze optiek essentieel om gezond te blijven opereren in deze tijd en bestaansrecht te hebben in de toekomst. Door een sterk merk als Van den Assem naast Omoda te positioneren, maar de achterkant naadloos te integreren vergroten we onze slagkracht voor de toekomst.”

Van den Assem Schoenen werd in 1910 opgericht door Lambertus van den Assem. Het bedrijf richt zich sinds de oprichting op een goede pasvorm van schoenen en gastvrijheid in de winkels. Het bedrijf heeft zes eigen winkels en diverse shop-in-shops.