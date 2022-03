Omoda neemt House of Fred en hotel Cozy Pillow over, brengt modecollectie naar de winkelstraat

Mode- en schoenenketen Omoda wordt de nieuwe eigenaar van de Utrechtse modewinkel House of Fred en het bijbehorende hotel Cozy Pillow. Dat meldt Omoda in een persbericht. Vanaf 1 april zal de winkel House of Fred by Omoda heten, zo is in het bericht te lezen. In de winkel komt de multibrand-modecollectie van Omoda te hangen. Deze is nu alleen nog online verkrijgbaar.

Omoda is van oorsprong een schoenenketen, maar voegde dit najaar ook kleding toe aan de collectie. Waar Omoda al 29 fysieke schoenenwinkels heeft, was de kledingcollectie tot dusver nog niet in de winkelstraat te vinden. Omoda wilde de bestaande schoenenwinkels liever niet ombouwen tot modeboetieks, omdat dat zou ‘afdoen aan de huidige shopervaring’, zo meldt het merk. De overname van House of Fred biedt Omoda de gelegenheid om de kledingcollectie op een andere manier in het winkellandschap te introduceren.

“Deze stap maakt ons verhaal compleet,” aldus Jan Baan, CEO van Omoda, in het persbericht. “Het concept van een inspirerende, toegankelijke fashion boutique is dé inspiratiebron voor ons merk. Samen met het hotel biedt het ons de mogelijkheid om klanten een ervaring te geven als nooit tevoren.”

De overname van House of Fred en Cozy Pillow maakt voor Omoda enerzijds een cirkel rond, maar is ook het begin van een nieuw verhaal: dat van Omoda’s aanwezigheid in de winkelstraat als moderetailer. “Op deze voet zal wellicht verdere uitbreiding volgen,” zo wordt in het persbericht aangekondigd.

’De ziel blijft behouden’

Wat voor gevolgen heeft de overname voor de modewinkel en het hotel? Omoda laat nadrukkelijk weten dat het de ‘ziel’ van beiden wil behouden. “Omoda is the place to be voor persoonlijke service en klantbeleving en borduurt verder op het concept dat heel goed aansluit op de eigen visie,” zo is in het persbericht te lezen. Baan: “Wij gaan het concept de komende maanden met veel enthousiasme verfijnen en eigen maken.”

Frederiek Waninge, oprichter van House of Fred en Cozy Pillow, sluit zich daarbij aan. “Omoda is een betrouwbaar familiebedrijf en ontzettend sterk in de gepersonaliseerde shopbeleving. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de winkel en het hotel in goede handen zijn. Omoda zal ze met veel liefde voor fashion én persoonlijke aandacht voor de klanten nog verder brengen.”

De House of Fred-winkel en Cozy Pillow liggen aan de Steenweg, een winkelstraat in het centrum van Utrecht waar zich ook al een Omoda-schoenenzaak bevindt. Naast 29 schoenenwinkels heeft het Zeeuwse familiebedrijf ook een webwinkel in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Oostenrijk.