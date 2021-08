Omoda transformeert tot moderetailer, verkoopt vanaf vandaag ook kleding online

Schoenenretailer Omoda is gestart met de online verkoop van dames- en herenkleding. Dat meldt het Nederlandse familiebedrijf in een persbericht. Daarmee transformeert Omoda naar eigen zeggen van ‘ambitieuze schoenen retailer tot fashionretailer’. De kleding, van merken als Fabienne Chapot, Summum, Vanguard, Woolrich, Object en Fred Perry, is verkrijgbaar in alle landen waar Omoda een webshop heeft.

Omoda wil het in meerdere opzichten anders doen dan andere spelers in het veld, zo is in het persbericht te lezen. De eerste pilaar is de collectie, die volgens Omoda ‘uniek is in samenstelling’. “De collecties van andere aanbieders zijn zó gigantisch, dat een klant vaak door de bomen het bos niet meer ziet,” aldus Caroline van Kooten-Klein, hoofd van dit nieuwe kledinginkoopteam bij Omoda. “Omoda’s collectie daarentegen is weloverwogen, met de hand samengesteld en opgebouwd met een bepaald concept in gedachten.”

Dat concept heeft als basis ‘goede én betaalbare basics, key pieces die niet mogen ontbreken in iedere garderobe en natuurlijk de bijzondere items die de show stelen,’ aldus van Kooten-Klein. “We hebben het allemaal langs de Omoda-meetlat gelegd, ‘waar voelen mensen zich speciaal in’? Eigenlijk is het een soort curated by-idee: de klant hoeft de beste items niet te filteren uit duizenden soortgelijke opties, dat hebben wij al gedaan.” De collectie bestaat nu uit ruim honderd kledingmerken.

Omoda: “We willen het gevoel, het speciale, terugbrengen in online fashion”

Een andere factor waarmee Omoda zich wil onderscheiden is persoonlijkheid en service. “Het gevoel, het speciale, [is] de afgelopen jaren volgens ons best wel op de achtergrond geraakt in de onlinefashionmarkt. Het gaat niet enkel om het product, maar om wat je ermee kúnt, hoe je het stylet. Wij vinden het daarom tijd om dat terug te brengen,” stelt Jan Baan, COO bij Omoda. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in het tonen van drie voorbeeld-outfits bij ieder artikel. De looks zijn elk op drie modellen gefotografeerd. Daardoor kan de klant zien hoe een kledingstuk staat bij verschillende lichaamslengtes, haar- en huidskleuren.

De fysieke schoenenwinkels veranderen voorlopig niet, maar Omoda sluit niet uit dat deze in de toekomst ook zullen worden omgevormd. Baan: “Wie weet, we denken graag in mogelijkheden en verrassingen.”

Over Omoda

Omoda is al vanaf 1875 actief in de schoenenbranche. Momenteel heeft de retailer 27 fysieke winkels en een Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Deense en Oostenrijkse onlineshop. Jaarlijks verkoopt Omoda meer dan een miljoen paar schoenen. Bij het bedrijf werken 650 medewerkers. Het hoofdkantoor het distributiecentrum van het origine Zeeuwse familiebedrijf zijn gevestigd in Zierikzee.