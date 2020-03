Omoda heeft drie winkels van failliete Engelen Schoenen overgenomen

Omoda is drie winkels rijker. De schoenenreus blijkt de overnamepartij achter drie van de vijf locaties, zo blijkt in een persbericht van Omoda. Het gaat om de panden in Zutphen, Deventer en Doetinchem.

“ Recent openden we drie winkels in het noorden van het land, waarmee we niet alleen mensen die graag in een fysieke winkel shoppen weten te bedienen,” aldus Jan Baan, COO van Omoda, in het persbericht. “We zien in die regio namelijk ook een significante toename in online bezoekers. Een logische zet dus om nu in het oosten van het land winkels te openen, waar we ook nog niet in de winkelstraat te vinden zijn maar wel al flink wat online klanten hebben. We zijn er van overtuigd dat schoenenliefhebbers daar zowel off- als online ons in de toekomst nog beter weten te vinden.”

Engelen Schoenen werd begin februari failliet verklaard en had op dat moment winkels in Amersfoort, Deventer, Doetinchem, Zutphen en Zwolle. Wat met de winkels in Amersfoort en Zwolle gebeurt is nog onduidelijk.

Beeld: Omoda