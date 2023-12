Omoda steekt stokje voor merkregistratie Chinees automerk met dezelfde naam dat naar Nederland komt Door Sylvana Lijbaart bezig met laden... Business Omoda

De Nederlandse markt telt binnenkort twee bedrijven met de naam Omoda. Het Chinese automerk, Omoda, komt in 2024 naar Nederland. Daar is de Zeeuwse modeketen, met dezelfde naam, niet blij mee en maakt bezwaar, zo meldt een woordvoerder van Omoda aan Nu.nl. De fabrikant van het Chinese automerk, Chery, ziet geen problemen in twee Omoda-merken op de Nederlandse markt, volgens het Zeeuwse Omoda zorgt dat wél voor hinder. Volgens de woordvoerder wordt er ‘oneigenlijk gebruik’ gemaakt van het merk Omoda. “De afgelopen 23 jaar hebben wij als Zeeuws familiebedrijf heel hard gewerkt om de merknaam Omoda op te bouwen. Hierdoor zijn we bij vele Nederlanders een herkenbare naam”, meldt de woordvoerder aan Nu.nl. Omoda en Chery hebben contact gehad over de merknaam, maar Omoda heeft al enige tijd geen reactie meer gekregen. Dat maakt dat de Zeeuwse modeketen ‘stappen heeft ondernomen om zo de langdurig en zorgvuldig opgebouwde merknaam te beschermen’.