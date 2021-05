Omzet Abercrombie & Fitch loopt op in eerste kwartaal van nieuwe boekjaar

Een positieve start van het boekjaar voor Abercrombie Fitch Co. In het eerste kwartaal, dat eindigde op 1 mei, steeg de winst van het merk met 61 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Daarmee kwam de omzet uit op 781 miljoen dollar (omgerekend 640 miljoen euro).

Die sterke stijging heeft grotendeels te maken met het lage omzetniveau in het eerste kwartaal van 2020, kort na de komst van de pandemie. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 nam de omzet met 6 procent toe. Vooral de digitale omzet steeg de afgelopen maanden relatief sterk: met 45 procent, naar 52 procent van alle verkopen.

Abercrombie Fitch rapporteerde ook het beste bedrijfsinkomen in het eerste kwartaal sinds 2008. Dit liep op naar 57 miljoen dollar (47 miljoen euro), tegenover een verlies van 209 miljoen dollar (171 miljoen euro) vorig jaar. De winstmarge steeg met 900 basispunten naar 63,4 procent; de nettowinst kwam neer op 42 miljoen dollar (34 miljoen euro).

Abercrombie Fitch Co. is het moederbedrijf van Abercrombie Fitch en Hollister. Onder Hollister valt ook het merk Gilly Hicks. Deze merken hebben gezamenlijk 730 winkels wereldwijd, waarvan ongeveer driekwart in de Verenigde Staten.