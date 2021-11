Omzet Abercrombie & Fitch stijgt 5 procent boven pre-corona uit

Abercrombie & Fitch Co. heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzet behaald van 905 miljoen dollar (804 miljoen euro). In vergelijking met vorig jaar betekent dit een stijging van 10 procent en in vergelijking met pre-corona niveaus een stijging van 5 procent, zo is te lezen in het kwartaalverslag.

Het is een goed kwartaal voor het bedrijf, zo blijkt uit het kwartaal verslag. Het operationeel inkomen en het operationele marge is sinds 2012 niet meer zo hoog geweest. Het operationele inkomen kwam neer op 73 miljoen dollar, omgerekend 64 miljoen euro.

Wanneer de omzet opgesplitst wordt in de merken uit het portfolio van de groep, dan blijft Hollister het grootste merk met een omzet van 522 miljoen dollar (463 miljoen euro). Met een groei van 1 procent in vergelijking met 2019, komt het merk weer op de omzet van voor de pandemie terecht. Het merk Abercrombie & Fitch zelf kam 10 procent hoger uit dan twee jaar geleden. Bij het merk kwam de omzet uiteindelijk neer op 382 miljoen dollar (339 miljoen euro).

De stijging van de omzet in thuismarkt De Verenigde Staten zorgde voor de omzetgroei bij Abercrombie & Fitch Co. In het derde kwartaal steeg de omzet met 17 procent jaar op jaar en met 12 procent in vergelijking met pre-corona. In het land kwam de omzet uiteindelijk op 654 miljoen dollar (581 miljoen euro) terecht. In zowel de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en APAC (Asia Pacific) bleef de omzet nog achter bij vorig jaar en twee jaar eerder. De omzetdaling in vergelijking met pre-corona niveaus, is in de APAC het grootst met 32 procent.