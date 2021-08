Omzet Abercrombie & Fitch stijgt boven pre-corona niveau uit

Abercrombie & Fitch Co. heeft in het tweede kwartaal een omzet behaald van 865 miljoen dollar, omgerekend zo’n 736 miljoen euro. Hiermee is het bedrijf boven het omzetniveau van voor de coronacrisis uitgestegen, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzet werd behaald door een stijging van 24 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig boekjaar en een stijging van 3 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Het operationele inkomen steeg daarnaast ook flink, van 14 miljoen dollar naar 115 miljoen dollar. Omgerekend 11,9 miljoen euro naar 97,8 miljoen euro.

Abercrombie & Fitch Co. is het moederbedrijf van de merken Hollister en Abercrombie. Hoewel de groep de naam Abercrombie draagt, is het merk niet langer de grootste uit het portfolio meer. Abercrombie behaalde namelijk een omzet van 350 miljoen dollar (297,8 miljoen euro) in het kwartaal en Hollister 514,4 miljoen dollar (437,7 miljoen euro).