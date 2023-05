Omzet About You groeit tien procent, maar duikt onder de streep dieper in het rood

De jaaromzet van About You Holding SE zit opnieuw in de lift. De online moderetailer behaalt een omzetplus van tien procent in boekjaar 2022/2023. In bedragen vertaalt zich dat in een omzet van 1,9 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag.

Met de stijgende omzet, noteert About You ook een groei in de brutowinst. Het bedrijf behaalt zo’n 17 miljoen euro meer dan een jaar eerder, namelijk 720,6 miljoen euro. Dat zijn tot nu toe positieve cijfers, maar onder de streep komt het bedrijf nog steeds onder de min uit. Vorig jaar noteerde de online moderetailer een nettoverlies van 156 miljoen euro. Dit jaar duikt het bedrijf verder in de min en schrijft het een nettoverlies van 261 miljoen euro in de boeken.

Het verlies schrijft About You toe aan de macro-economische uitdagingen binnen de sector. Het resultaat komt niet als verrassing, want in september 2022 gaf de online moderetailer een winstwaarschuwing vanwege het negatieve sentiment onder consumenten en de verergerde macro-economische indicatoren.

About You verwacht break-even resultaat in volgende boekjaar

Hannes Wiese, mede-oprichter en co-CEO van About You, is trots op het feit dat het de marketing- en administratiekosten in het boekjaar wist te verlagen onder moeilijke, maar ‘geleidelijk verbeterende marktomstandigheden’. “We hebben de strategische en operationele veranderingen doorgevoerd die nodig waren toen de tegenwind onze groei- en winstverwachtingen wijzigde. Deze omvatten het optimaliseren van voorraad, logistiek, marketingplanning en personeelswerving om de basis te leggen voor het bereiken van een aangepaste ebitda dat op break-even-niveau ligt in boekjaar 2023/2024.”

Daarmee verwacht Wiese ook een omzetgroei tussen de één en elf procent op jaarbasis, zolang de huidige macro-economische omstandigheden aanhouden.