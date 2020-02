Omzet Adidas 85 procent lager in China

Adidas heeft sinds het Chinese nieuwjaar, 25 januari, 85 procent minder omzet gedraaid dan in dezelfde periode in 2019. Dit meldt nieuwsbureau DPA. Een groot aantal eigen en partnerwinkels van Adidas zijn op dit moment gesloten in verband met de uitbraak van het coronavirus in het land.

De winkels die nog wel open zijn in China merken een afname van bezoekers. Adidas is een van de vele merken die de afgelopen tijd hebben aangekondigd een invloed te voelen van de uitbraak van het coronavirus. Zo’n zestig procent van de Chinese winkels van VF Corp zijn gesloten, 24 winkels van Burberry zijn gesloten en 150 winkels van luxe concern Capri Holdings zijn gesloten.

Hoe ver het effect van de uitbraak op de mode industrie zich uit zal strekken is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Wereldwijd ligt het aantal besmettingen al op 75.000 en zijn meer dan 2000 mensen al overleden. Fabrieken zijn uit voorzorg gesloten en ook veel winkels in China zijn op dit moment gesloten.