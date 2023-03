Omzet Amsterdam The Style Outlets stijgt met 46 procent in 2022

Mode-outletcentrum Amsterdam The Style Outlets kon aan het eind van boekjaar 2022 een omzetgroei noteren van 46 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het aantal bezoekers steeg met 36 procent. Amsterdam The Style Outlets is sinds november 2020 open.

De exacte omzet van het bedrijf zelf wordt in het persbericht niet genoemd. FashionUnited heeft navraag gedaan naar de cijfers, maar is nog in afwachting van een reactie.

Wel staat er in het bericht dat Neinver, de exploitant van Amsterdam The Style Outlets, in 2022 een omzet behaalde van 1,35 miljard euro, een stijging van 22 procent tegenover 2021. Neinver is actief in zes Europese landen, met zeventien outletcentra en vier reguliere winkelcentra.