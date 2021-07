Omzet Armani stijgt 34 procent in eerste helft boekjaar, geruchten over verkoop zwellen aan

De omzet van de Armani Group is in het eerste half jaar met 34 procent gestegen naar 3,3 miljoen euro. Dat blijkt uit een persverklaring van het bedrijf. In de verklaring stelt Armani in 2022 weer op het omzetniveau van voor de pandemie te willen zitten. Het zelfvertrouwen dat uit die boodschap spreekt, ondersteunt steeds luider wordende geruchten rondom de mogelijke verkoop van het merk.

In 2020 daalden de verkoopcijfers van Armani nog met 21 procent. Er werd een nettowinst geboekt van 90 miljoen euro, maar een operationeel verlies (EBIT) van 29 miljoen euro. Die teruglopende cijfers moeten ‘niet alleen worden gezien als een gevolg van de pandemie, maar ook als zijnde in lijn met Giorgio Armani’s eigen strategisch principe van ‘less is more’’, aldus Giuseppe Marsocci, adjunct-directeur bij Armani, in de verklaring.

Inmiddels is de situatie aanzienlijk verbeterd. Uit het halfjaarrapport blijkt ook dat Armani netto 1 miljard euro in kas heeft. Dat verzekert het merk van ‘de benodigde financiële middelen voor de stabiliteit en groei van de groep op de middellange en lange termijn’, zo stelt het in het persbericht.

Onafhankelijkheid stond bij Armani jarenlang hoog in het vaandel, maar in maart zei de 87-jarige oprichter en voorzitter, Giorgio Armani, tegenover Vogue dat de coronacrisis hem ‘de ogen een beetje had geopend’ en dat onafhankelijkheid voor Armani wellicht niet langer ‘zo strikt noodzakelijk’ is. Armani zei verder eerder te zullen samenwerken met een Italiaans bedrijf dan een Frans luxeconcern als LVMH of Kering.