Omzet Asics Corporation stijgt met bijna dertien procent in eerste negen maanden boekjaar

De omzet van sportkledingbedrijf Asics Corporation steeg in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar met 12,7 procent naar 363 miljard Japanse yen (2,5 miljard euro). Dat meldt het bedrijf in een kwartaalverslag. De nettowinst steeg sterker, met bijna 22 procent naar ruim 23 miljard yen (160 miljoen euro).

In de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) rapporteerde Asics een omzetgroei van 7,2 procent, zo blijkt uit een apart persbericht. Hoe hoog de omzet hier precies ligt, wordt in het persbericht niet vermeld.

Voor het volledige boekjaar verwacht Asics een omzet van 480 miljard yen (bijna 3,5 miljard euro), een stijging van 18,8 procent ten opzichte van boekjaar 2021.