Omzet bij Nike valt met 4 procent terug in boekjaar 2020

Nike, Inc. heeft in het financiële boekjaar 2020 te maken gehad met een omzetdaling van 4 procent. Dit meldt het bedrijf in het jaarverslag. De daling is veroorzaakt door de impact van de corona crisis, voornamelijk in het vierde kwartaal.

Nike, Inc. meldt in het jaarverslag dat in het eerste halfjaar de omzet steeg met 9 procent. In het laatste kwartaal van het boekjaar is echt een omzetdaling van 38 procent te zien. Nike, Inc. is niet de enige die zwaar getroffen is door de impact van de coronacrisis. Ook de H&M Group, die eveneens deze week de cijfers van het meest recente kwartaal bekendmaakte, heeft te maken met een flinke omzetdaling. Bij de Zweedse keten daalde de omzet namelijk met 50 procent in het meest recente kwartaal.

Netto inkomen Nike, Inc. valt met 36 procent terug in FY2020

Tijdens het financiële boekjaar 2020 zag Nike, Inc echter wel de digitale verkoop stijgen met 47 procent. De groei werd gerealiseerd door een sterke online groei in alle markten waarin het bedrijf aanwezig is. Voornamelijk in het laatste kwartaal werd deze groei gestuwd. Toen nam de online omzet namelijk met 75 procent toe.

Het netto inkomen kwam neer op 2,5 miljard dollar, omgerekend 2,2 miljard euro. Het inkomen daalde in het boekjaar met 36 procent. Dit werd veroorzaakt door de lagere omzet en het brutomarge dat de effecten voelde van de coronacrisis. In het vierde kwartaal alleen heeft Nike, Inc een verlies geleden van 790 miljoen dollar, omgerekend 703 miljoen euro.

Beeld: Nike Newsroom