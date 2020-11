Omzet Brunello Cucinelli herstelt in derde kwartaal

Italiaans luxebedrijf Brunello Cucinelli S.p.A. heeft een goed derde kwartaal achter de rug. De omzet van het bedrijf herstelde en liet zelfs een toename zien. De omzet kwam namelijk 3,4 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal in 2019, zo blijkt uit het financiële verslag.

Ondanks de stijging laat het verslag een divers beeld zien. In Noord-Amerika, Europa en China behaalde het merk een omzetstijging, maar in thuisland Italië en in de rest van de wereld kwam de omzet juist lager uit dan vorig jaar. Het wholesale-kanaal pluste met 20,5 procent, maar in de eigen winkels lag de omzet in het derde kwartaal 15,7 procent lager. Al met al kwam de omzet in het kwartaal neer op 173,5 miljoen euro.

“We hebben interessante resultaten in het derde kwartaal van 2020 en aangezien we al halverwege het vierde kwartaal zijn, kunnen we ons positieve resultaten voor het laatste kwartaal voorstellen,” aldus Brunello Cucinelli, voorzitter van het bedrijf, in het kwartaalverslag. “Daarom verwachten we het jaar af te sluiten met een ‘lichte’ omzetdaling van ongeveer 10 procent.” Ondanks de positieve resultaten van het derde kwartaal heeft het Italiaanse bedrijf namelijk wel een klap gehad in de eerste negen maanden van het boekjaar. De omzet kwam door een daling van 17,5 procent neer op 378,7 miljoen euro. De daling was het grootst in thuisland Italië (-23,1), gevolgd door Noord-Amerika (-21,4), de rest van de wereld (-13,9), Europa (-13,4) en China (-12,6). De retailtak van Brunello Cucinelli S.p.A. kreeg een omzetdaling van 26,1 procent te verduren en de wholesale tak een daling van 9 procent.