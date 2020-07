Omzet Burberry neemt duik van 48 procent in eerste kwartaal

Burberry Group Plc zag in het eerste kwartaal de omzet drastisch achteruit lopen. De omzet van de luxe groep liep terug met 48 procent zo blijkt uit het kwartaalverslag.

“Tijdens het eerste kwartaal voelde we de impact van de afname in de vraag naar luxe producten veroorzaakt door Covid-19,” aldus CEO Marco Gobbetti in het kwartaalverslag. “We verwachten dat het een tijd zal duren om weer op het niveau van voor de crisis te raken mede door het hervatten van verre reizen.” Burberry zag verbetering in de resultaten in juni. De omzet was in die maand maar 20 procent achter op het niveau van vorig jaar.

Burberry zag in de EMEIA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) een omzetdaling van 75 procent in het kwartaal. Dit was de grootste daling binnen alle gebieden waarin het luxe modehuis actief is. In Amerika daalde de omzet met 70 procent. In de Asia Pacific-regio daalde de omzet maar met 10 procent.

In tegenstelling tot veel andere merken, geeft Burberry Group Plc een verwachting voor het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van het boekjaar. Voor het tweede kwartaal verwacht het bedrijf een omzetdaling tussen de 15 en 20 procent. Voor het eerste halfjaar verwacht het modehuis dat de omzet terugloopt met 40 tot 50 procent.