Omzet Calida Group stijgt flink, mede door groei lingeriemerk Aubade

De Zwitserse Calida Group heeft in de eerste helft van boekjaar 2022 een omzetstijging behaald van 17,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit het halfjaarrapport van het bedrijf. Calida Group is het moederbedrijf van onder meer de ondergoed- en lingeriemerken Calida, Cosabella en Aubade, en de Franse tuinmeubelfabrikant Lafuma Mobilier.

De omzet lag na de eerste zes maanden van het jaar op 172,2 miljoen Zwitserse franken. Dat komt neer op ongeveer 176,7 euro. In het eerste half jaar voor de pandemie, in 2019, lag de omzet nog op 133,6 miljoen Zwitserse franken. De omzet van de groep beleefde een dipje in 2020, maar lag in de eerste helft van 2021 alweer boven het niveau van 2019.

De omzet in de eerste helft van 2022 werd voornamelijk gedreven door tweecijferige groei bij zowel Aubade als Lafuma Mobilier. Bij Aubade steeg de omzet met 25,7 procent naar 38,4 miljoen Zwitserse franken, omgerekend 39,4 miljoen euro. Bij Lafuma Mobilier liep de omzet op naar 53,7 miljoen Zwitserse franken, circa 55,1 miljoen euro.

De recente acquisities van de Calida Group, Ehrlich Textil en Cosabella, droegen respectievelijk 2,2 miljoen Zwitserse franken (2,3 miljoen euro) en 1,9 miljoen Zwitserse franken (2 miljoen euro) bij aan de totaalomzet. Ehrlich Textil hoort sinds februari bij de Calida Group, Cosabella sinds juni .

De nettowinst was 13,1 miljoen Zwitserse franken, 0,4 procent hoger dan vorig jaar.