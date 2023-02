Omzet Canada Goose Holdings Inc. daalt door gevolgen coronavirus in vasteland China

Canada Goose Holdings Inc. noteert een omzet van 576,7 miljoen Canadese dollar (396,3 miljoen euro) in het derde kwartaal van financieel jaar 2023, dat maakt het Canadese modemerk bekend in een financieel verslag. De omzet ligt 1,6 procent onder het niveau vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder.

De omzetdaling heeft niet te maken met de direct-to-consumer-stroom. Daar groeide de omzet met 1,5 procent. De omzetgroei staat in lijn met de opening van meerdere winkels. De wholesale presteerde daarentegen minder goed: daar daalde de omzet met 17,3 procent. De omzetdaling wordt in het verslag toegeschreven aan eerdere uitleveringen in het tweede kwartaal van FY23.

“We zijn blij met de toenemende groei die we aan he einde vna het kwartaal zagen op het Chinese vasteland en blijven geloven in een sterk herstel”, aldus Dani Reiss, voorzitter en CEO bij Canada Goose, in het financieel verslag. “Het grootste deel van het derde kwartaal, waaronder de drukste maand van het jaar - december - werden onze resultaten erger beïnvloed door het coronavirus dan verwacht. Dit, in combinatie met de recente vertraging in Noord-Amerika, die in een moeilijke macro-economische situatie verkeert, maakt dat we onze verwachtingen voor het hele financiële jaar bijschalen.”

Reiss verwacht een totale omzet tussen de 1,18 miljard Canadese dollar (810,9 miljoen euro) en 1,2 miljard Canadese dollar (824,6 miljoen euro) in financieel jaar 2023. Dat is ruim 100 miljoen Canadese dollar (68 miljoen euro) minder dan men in het tweede kwartaal voor het hele jaar voorspelde. Voor het vierde kwartaal voorspelt de CEO een omzet tussen de 251 miljoen Canadese dollar (172,5 miljoen euro) en 271 miljoen Canadese dollar (186 miljoen euro).