Omzet Chanel 18 procent lager in 2020

Luxemerk Chanel kon de effecten van de pandemie ook niet omzeilen. Het Franse merk heeft in 2020 18 procent minder omzet behaald, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. De omzet bleef steken op 10,1 miljard euro.

Hoewel de omzet dus 18 procent lager lag in het boekjaar 2020, is de impact van de pandemie beperkter gebleven dan bij andere bedrijven in de mode die soms omzetverliezen van 60 procent noteerden. Volgens Philippe Blondiaux, CFO van Chanel is de impact beperkt gebleven vanwege de focus van Chanel op creativiteit, innovatie, de unieke know-how en de behendigheid van de teams en het bedrijf.

Het operationele inkomen van Chanel daalde met 41,4 procent in vergelijking met het boekjaar 2019, zo is te lezen in het jaarverslag. Het netto inkomen daalde met 42,4 procent en kwam neer op 1,4 miljard euro. Chanel werd in Europa het hardst geraakt en zag daar de omzet met 36,4 procent afnemen naar een bedrag van 2,8 miljard. De regio Asia Pacific bracht een omzet van 5,2 miljard euro omdat in de regio de omzet maar met 3,1 procent daalde. In geheel Amerika (Noord-, Midden- en Zuid-) daalde de omzet met 15 procent naar een bedrag van 1,9 miljard euro.