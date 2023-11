Omzet Crocs, Inc. blijft groeien, maar remt flink af

De tijden waar Crocs, Inc. omzetgroei van 40 of 50 procent noteerde lijken tijdelijk voorbij te zijn. Groei wordt nog steeds behaald, maar is lang niet meer zo hoog als wat het de afgelopen kwartalen. In het afgelopen derde kwartaal werd een groei van 6,2 procent behaald.

Deze groei betekent dat in het derde kwartaal Crocs, Inc opnieuw de 1 miljard grens overschrijdt. Om precies te zijn: Het bedrijf behaalde een omzet van 1,045 miljard dollar (980 miljoen euro). Crocs, Inc. deed dit met twee merken in het portfolio: Crocs en Heydude. Crocs haalt verreweg de meeste omzet binnen, ruim driekwart van de totale omzet.

Onderaan de streep staat een positief cijfer, namelijk een netto inkomen van 177 miljoen dollar. Omgerekend is dit 166,2 miljoen euro.