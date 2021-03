Omzet Decathlon met 6 procent gedaald in 2020

De omzet van Franse sportretailer Decathlon is in 2020 met 6 procent gedaald, zo meldt het bedrijf in het jaarverslag. De omzet kwam in het boekjaar neer op 11,4 miljard euro. De nettowinst bedroeg 550 miljoen euro.

De Franse retailer meldt dat de daling van omzet toe te schrijven is aan de effecten van de pandemie en de sluiting van de winkels. Veel van de winkels van Decathlon moesten in zekere mate de deuren sluiten als gevolg van lokale coronamaatregelen.

De verdeling van de omzet weerspiegelt de populariteit van thuis sporten en het feit dat men erop uit ging in de natuur. De vijf meest populaire categorieën bij Decathlon waren dan ook wandelen, fitness, pilates, yoga en ‘trekking’. Veel van deze manieren van bewegen zijn extra populair geworden tijdens de pandemie en men zocht producten om deze sporten thuis uit te voeren.