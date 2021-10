Omzet detailhandel met 4 procent gestegen in september

De Nederlandse detailhandel heeft in september 4 procent meer omgezet dan in september 2020, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In vergelijking met september 2019 ligt de omzet zelfs 11,6 procent hoger.

Het omzetherstel bij kleding- en schoenwinkels zette door in september, aldus het CBS. Bij kledingwinkels lag de omzet 9,3 procent hoger dan een jaar eerder. Bij schoenenwinkels was dit 3,3 procent. Wel plaatst het CBS daar een kanttekening bij: hoewel het omzetherstel is ingezet, is de omzet nog wel lager dan in september 2019.

De omzet van de online detailhandel steeg in de maand met 10 procent. Wanneer ingezoomd wordt op de verkoop van kleding en modeartikelen, dan ligt deze omzet 17,2 procent hoger dan in september 2020.