Omzet detailhandel stijgt ondanks minder producten die toonbank over gaan

Het aantal producten dat verkocht wordt in de detailhandel is in het derde kwartaal met 4 procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks dat is de omzet alsnog met 4 procent gestegen vanwege de prijsstijgingen.

De volumedaling in de detailhandel heeft echter wel een uitzondering. Zo steeg het volume bij kleding- en schoenenwinkels én drogisterijen wel in het derde kwartaal, aldus het CBS. Bij kledingwinkels lag het volume 2,2 procent hoger en de omzet 6,2 procent. Bij schoenen- en lederwarenwinkels lagen deze percentages op 0,9 en 4,4 procent.

Een ander opvallend getal is de stijging van de online omzet. In de eerste twee kwartalen was er jaar op jaar juist een daling te zien. In het derde kwartaal steeg de omzet van de online detailhandel met 3 procent.