Omzet en nettowinst van Van de Velde schiet omhoog in eerste halfjaar

Lingeriegroep Van de Velde heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een flinke omzet- en winstplus behaald, zo blijkt uit een persbericht. De vergelijkbare omzet lag 21,5 procent hoger en de netto winst zelfs 26,2 procent hoger.

De omzet kwam door de stijging neer op 114,4 miljoen euro, zo blijkt uit het persbericht. De omzet is dit halfjaar ook boven het niveau van voor de pandemie uitgestegen, zo meldt de lingeriegroep in het bericht. Dit schrijft de groep toe aan de terugkeer van de consument naar de fysieke winkels, de beperkingen op het reizen die zijn opgeheven waar mede daardoor de verkoop van badmode aanzienlijke groeide en de optichannel strategie van het bedrijf.

De nettowinst van het bedrijf kwam neer op 22,9 miljoen euro door de stijging van 26,2 procent. Hoewel Van de Velde positieve resultaten kan overleggen voor het eerste halfjaar van het boekjaar, blijft de groep voorzichtig met de vooruitzichten. "Het huidige economische klimaat is onzeker. De impact hiervan op de groei in de komende maanden is onduidelijk en moeilijk te voorspellen. We gaan in de komende maanden volop verder met het implementeren van ons strategisch plan. Met als purpose om met onze merken de kracht in vrouwen te laten schitteren," aldus het financiële verslag.

Van de Velde is de eigenaar van modemerken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. Daarnaast heeft het nog de eigen retailketens genaamd Rigby & peller, Lincherie en Lingerie Styling.