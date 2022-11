Omzet en winst Mulberry Group Plc afgenomen in eerste halfjaar boekjaar 2022

Mulberry Group Plc heeft zowel de omzet als de winst zien afnemen in de eerste zes maanden van het huidige financiële boekjaar. Het nettoresultaat van de Britse groep sloeg zelfs van winst naar verlies in het halfjaar.

De omzet daalde licht, met 1 procent, naar 64 miljoen pond. Omgerekend komt de omzet neer op 74 miljoen euro. Het nettoresultaat boog in vergelijking met de eerste zes maanden van het voorgaande boekjaar om van winst naar verlies. In het boekjaar 2021 werd namelijk nog een nettowinst van 7,2 miljoen pond behaald, zo blijkt uit het financiële verslag over het eerste halfjaar. Voor het eerste halfjaar van het huidige boekjaar staat een verlies van 4 miljoen pond genoteerd.

De omslag van winst naar verlies is ook te zien het het operationele resultaat. Dit ging van 11,9 miljoen pond naar een verlies van 2,2 miljoen pond. De brutowinst bleef echter nagenoeg gelijk rond de 45 miljoen pond. Mulberry Group Plc meldt in het verslag van het financiële halfjaar dat het gedurende de periode extra investeringen heeft gedaan in marketing, technologie en voormalige franchises in Zweden en Australië heeft overgenomen.