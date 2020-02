Omzet en winst Van de Velde lopen terug in boekjaar 2019

Lingeriegroep Van de Velde heeft in 2019 zowel de omzet als de winst terug zien lopen. De omzet daalde met 4,7 procent en de nettowinst liep terug met 17 procent, zo blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag. Van de Velde is het moederbedrijf van Marie Jo, Primadonna en Andres Sarda.

De omzet van Van de Velde komt aan het einde van het boekjaar neer op 195,5 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was de omzet 197 miljoen euro door een daling van drie procent, zo meldt Van de Velde in het verslag. In de wholesale daalde de omzet op vergelijkbare basis met 2,2 procent. Van de Velde meldt dat een daling in lingerie gedeeltelijk werd gecompenseerd door groei in de badgoed collectie van Marie Jo. In de retail daalde de like-for-like omzet met 3,7 procent. De omzet in de Europese winkels daalde met 3,8 procent, in de Verenigde Staten met 3,4 procent. De nettowinst staat aan het einde van de twaalf maanden op 21,2 miljoen euro.

De Belgische Van de Velde groep heeft Marie Jo, Primadonna en Andres Sarda in het portfolio. Het retailkanaal wordt gerund onder de merken Rigby & Peller, Lincherie en Private Shop.