Omzet- en winstdaling bij Guess in derde kwartaal

Amerikaans modebedrijf Guess?, Inc. heeft in het derde kwartaal van het financiële boekjaar zowel de omzet als de winst zien afnemen. De omzet nam af met 2 procent en de nettowinst nam af met 7 miljoen dollar, zo blijkt uit het kwartaal verslag.

De omzet kwam neer op 633 miljoen dollar. Bij de huidige wisselkoersen betekent dat een afname van 2 procent, maar bij gelijke wisselkoersen nam de omzet juist toe met 10 procent. Dit schrijft het bedrijf toe aan de sterke resultaten in Europa, daar steeg de omzet met 5 procent (21 procent bij gelijke wisselkoersen). De resultaten voor het derde kwartaal komen dan ook boven de verwachting van Guess uit, zo is te lezen in het kwartaalverslag. Het netto inkomen komt in het derde kwartaal neer op 25,1 miljoen dollar - zo’n 7 miljoen dollar minder dan een jaar eerder.

Voor het gehele boekjaar verwacht Guess een groei van 2 procent in Amerikaanse dollar. Wanneer gelijke wisselkoersen worden gehanteerd, dan verwacht het bedrijf een stijging van 10,5 procent.