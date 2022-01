Omzet- en winstgroei voor H&M Group in FY2021

De Zweedse H&M Group (H&M Hennis & Mauritz AB) heeft in het afgelopen boekjaar een omzet van 198,9 miljard Zweedse kroon (18,9 miljard euro) behaald dankzij een stijging van 6 procent. Daarnaast steeg de winst ook flink in het boekjaar 2021, zo blijkt uit het jaarverslag van de groep.

De brutowinst van de H&M Group landde op 105 miljard Zweedse kroon (9,9 miljard euro). De winst na belastingen verbeterde van 1,2 miljard Zweedse Kroon naar 11 miljard Zweedse kroon. In euro’s is dit 114 miljoen naar 1 miljard. De groep heeft dan ook zeer veel vertrouwen in de komende jaren. Zo wil H&M Group tegen 2030 de omzet minstens verdubbeld hebben. Ook moet de winstgevendheid met 10 procent groeien voor 2024. Het gaat hierbij dan om operationele winst, zo is te lezen in het verslag.

“We hebben het jaar sterk afgesloten, met omzet op hetzelfde niveau als voor de pandemie en een winstgevendheid beter dan de afgelopen jaren,” aldus CEO Helena Helmersson in het persbericht. “Nu dat we ons in een genormaliseerde situatie bevinden met een sterke financiële positie en goede winstgevendheid, kunnen we ons weer volledig focussen op groei.