Omzet Ermenegildo Zegna Group groeit met 13,4 procent in eerste kwartaal FY23

Het Italiaanse modebedrijf Ermenegildo Zegna Group begon boekjaar 2023 met een veelbelovende groei, zoals het bedrijf zelf beschrijft. Het moederbedrijf van onder andere Zegna en Browne behaalt een omzetplus van 13,4 procent in het eerste kwartaal. Daarmee noteert het bedrijf een omzet van 428,3 miljoen euro.

De omzet stijgt door verdere heropeningen van winkels in Groot-China en sterke resultaten in de retail in de Verenigde Staten en Europa. De direct-to-consumer-stroom lijkt voor het bedrijf belangrijker te worden. Hier harkt Zegna Ermenegildo Group 64 procent van de omzet binnen, terwijl dat een jaar eerder nog 58 procent was. Dat betekent dat de wholesale goed is voor 154,7 miljoen euro.

Dit kwartaal behaalt het Zegna-segment een omzet van 319,3 miljoen euro, dat 12,6 procent boven het omzetniveau van 2022 ligt. Thom Browne behaalt een omzet van 113,3 miljoen euro. Dit segment noteert een omzetplus van 15,4 procent.

Met een blik op de toekomst, maakt het Italiaanse modebedrijf bekend op koers te zitten om de doelstellingen van boekjaar 2025 te behalen. Verdere uitspraken over de verwachtingen van het tweede kwartaal worden niet gedeeld.