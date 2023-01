Omzet Ermenegildo Zegna Group stijgt met 15,5 procent, sterke resultaten bij Thom Browne

De Italiaanse Ermenegildo Zegna Group ziet de omzet met 15,5 procent stijgen op jaarbasis en noteert een omzet van 1,5 miljard euro in boekjaar 2022, dat maakt het bedrijf bekend in een financieel verslag. De omzetgroei is voornamelijk te danken aan sterke resultaten bij het dochterbedrijf Thom Browne.

Het moederbedrijf van modemerken Zegna en Thom Browne behaalt een omzet van 407 miljoen euro in het vierde kwartaal, wat neer komt op een omzetdaling van 0.5 procent, vergeleken met een jaar eerder.

Zegna behaalt 334 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022 en liet daarmee een omzetdaling van 2,2 procent zien. De omzetdaling heeft te maken met een daling in de direct-to-consumer-omzet en de sluiting van Tom Ford distributiecentrum. De omzet voor het hele jaar groeide daarentegen met 13,7 procent. De totale omzet voor Zegna komt neer op 1,2 miljard euro, zo staat in het financieel verslag.

Het merk Thom Browne zit nog steeds in de lift. Dit onderdeel van de groep behaalde een omzet van 76 miljoen euro en noteert daarmee een groei van 11,5 procent. Over het hele jaar behaalt Thom Browne een omzet van 331 miljoen euro. Dat komt neer op een omzetgroei van 25,3 procent. Het modemerk zag een verdubbeling van aankopen in het kindersegment. Er was ook een groei in de vraag naar dames items te zien. Het herensegment groeide iets minder snel.

Ermenegildo Zegna, voorzitter en CEO van de groep, in het persbericht: “Ik ben blij met de resultaten van boekjaar 2022. Het was een uitdagend jaar door diverse economische en geopolitieke uitdagingen. Ondanks het feit dat China in 2022 nog steeds te maken heeft met Covid-gerelateerde moeilijkheden, toont onze groei dit jaar het succes van onze strategie, ons wereldwijde bereik en onze ondernemingen in het Midden-Oosten, Amerika en Europa. Na mijn recente reis naar Groot-China ben ik optimistisch over de heropening van China.”