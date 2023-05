Omzet Farfetch groeit in eerste kwartaal 2023, maar buigt winst om in verlies

De omzet van luxe modegroep Farfetch Limited groeit in het eerste kwartaal van boekjaar 2023 met acht procent tot 556,4 miljoen dollar. Dat staat gelijk aan ongeveer 516,3 miljoen euro. Ondanks deze groei, duikt het bedrijf onder de streep in het rood.

Farfetch noteert een verlies na belastingen van 174,3 miljoen dollar (161,7 miljoen euro), terwijl het in het eerste kwartaal van 2022 nog een winst van 728,8 miljoen dollar (676,3 miljoen euro) behaalde. Dat de winst ombuigt naar een verlies, is volgens het bedrijf een gevolg van verliezen op items die tegen een reële waarde en waardeaanpassingen werden aangehouden. Op jaarbasis daalde de waarde in totaal met 915,1 miljoen dollar (849,2 miljoen euro).

Ondanks het verlies is José Neves, oprichter, voorzitter en CEO van Farfetch, blij met de resultaten: “Ik ben blij te kunnen melden dat Farfetch weer groeit in het eerste kwartaal van 2023. Deze resultaten vormen de eerste stap naar de verwezenlijking van ons plan voor 2023. (...) We blijven ons richten op onze doelstellingen voor de middellange en lange termijn, waaronder onze missie om het toonaangevende wereldwijde platform te zijn voor de meer dan 360 miljard dollar kostende luxe-industrie. Wij geloven dat wij in een unieke positie verkeren om deze kans aan te grijpen.”