Omzet Farfetch Limited stijgt met 6,1 procent in eerste kwartaal, winst loopt op

De omzet van online moderetailer Farfetch Limited is in de eerste drie maanden van het nieuwe boekjaar met 6,1 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar, naar 514,8 miljoen dollar (omgerekend 480,3 miljoen euro). Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf waarin de kwartaalcijfers worden gedeeld.

De winst na belastingen steeg van 516,7 miljoen dollar (482,8 miljoen euro) naar 728,8 miljoen dollar (680,9 miljoen euro), een stijging van 41 procent.

Farfetch Limited is niet alleen het moederbedrijf van online platform Farfetch, het is ook de eigenaar van de modegroep New Guards. Daaronder vallen onder meer de merken Off-White, Heron Preston en Opening Ceremony.