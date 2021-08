Omzet Farfetch met 43 procent toegenomen in tweede kwartaal

Farfetch Limited heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar een omzetgroei van 43 procent behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam uit op 523 miljoen dollar, omgerekend 447,7 miljoen euro.

Het bedrijf wist eveneens het resultaat na belastingen om te buigen van een verlies naar winst. Zo behaalde Farfetch Limited een winst na belastingen van 87,9 miljoen dollar, omgerekend 75,2 miljoen euro.

“Ik ben erg onder de indruk van de veerkrachtigheid van de luxe industrie, die na een onvoorziene periode nu alweer groeit met een nog sterkere fundering,” aldus José Neves, CEO en oprichter van Farfetch Limited, in het verslag. “Ik ben trots dat Farfetch een goede partners is geweest voor zowel retailers als merken gedurende deze tijd, sterke groei heeft geleverd voor onze verkopers en als resultaat hiervan onze gross merchandise value hebben verdubbeld in de afgelopen 24 maanden.” De gross merchandise value kwam in het tweede kwartaal neer op ruim 1 miljard dollar (856 miljoen euro).