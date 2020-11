Omzet Farfetch schiet omhoog met 71 procent in derde kwartaal

Waar veel bedrijven last hebben van omzetdalingen is daar bij e-tailer Farfetch Limited absoluut geen sprake van. Het bedrijf zag de omzet stijgen met 71 procent in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar. De omzet kwam neer op 438 miljoen dollar (370 miljoen euro) zo blijkt uit het financiële verslag.

Ondanks de enorme stijging van omzet, is het resultaat na belastingen flink afgenomen. Farfetch Limited zag het verlies na belastingen toenemen van 90 naar 536 miljoen dollar (76 miljoen naar 453 miljoen euro).

Voor het vierde kwartaal verwacht Farfetch Limited ook flinke omzetstijgingen. Naar verwachting komt de omzet tussen de 40 en 45 procent hoger uit dan in het vierde kwartaal van het voorgaande boekjaar.