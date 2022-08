Omzet Foot Locker, Inc. 16,4 procent boven pre-corona niveau

Foot Locker, Inc. heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar een omzet van 2 miljard dollar (1,9 miljoen euro) behaald, zo blijkt uit een kwartaalupdate van het bedrijf. Het betekent een daling van 9,2 procent wanneer er jaar op jaar vergeleken wordt. Wordt er gekeken naar het omzetniveau van voor de pandemie, dan ligt de omzet opeens 16,4 procent hoger in vergelijking.

Het verschil wordt door Foot Locker, Inc. toegeschreven aan de stimulus cheques die de Amerikaanse bevolking kreeg gedurende het tweede kwartaal van 2021. Deze cheques kregen Amerikaanse burgers om de economie te stimuleren, waardoor bij veel bedrijven in die periode de omzet steeg. CFO van het bedrijf Andrew Page geeft in de kwartaalupdate aan dat Foot Locker, Inc. in 2021 record resultaten behaalde, dus het moeilijker is om de resultaten met elkaar te vergelijken.

Naast de daling in omzet is er ook een daling in netto inkomen te zien bij Foot Locker, Inc. in het tweede kwartaal. Het netto inkomen daalde van 430 miljoen dollar (427,5 miljoen euro) naar 94 miljoen dollar (93,4 miljoen euro).