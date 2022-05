Omzet Foot Locker, Inc. stabiel, update verwachting voor gehele boekjaar

Foot Locker, Inc. heeft de omzet in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar vrijwel stabiel gehouden. De sportmode retailer wist de omzet met 1 procent te laten stijgen in het kwartaal. De goede resultaten zorgen ervoor dat Foot Locker, Inc. de verwachting voor het gehele boekjaar naar boven bijstelt.

De omzet kwam door de stijging neer op 2,17 miljard dollar (omgerekend 2,04 miljard euro). Hoewel de omzet licht steeg, nam het netto inkomen in het kwartaal juist af in vergelijking met een jaar eerder. Het netto inkomen kwam uit op 132 miljoen dollar (124 miljoen euro), terwijl dit eerder nog 202 miljoen dollar (189,9 miljoen euro) was.

Foot Locker, Inc. verwacht nu voor het gehele dat de omzet in vergelijking met een jaar eerder 4 procent lager uitvalt. In eerste instantie verwachtte het bedrijf een daling van 6 procent.