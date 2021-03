Omzet Geox met een derde afgenomen in boekjaar 2020

De omzet van Geox S.p.A. is in het boekjaar 2020 met iets meer dan een derde afgenomen (33,6 procent), zo blijkt uit het jaarverslag. De omzet kwam neer op 534,9 miljoen euro.

Geox S.p.A. schrijft de daling toe aan de impact van de pandemie op de resultaten en aan de rationalisering van het winkelportfolio in het jaar. Zo werd tien procent van het winkelportfolio gesloten. Het bedrijf schrijft dat de sluiting van winkels in het tweede en derde kwartaal van het boekjaar ervoor heeft gezorgd dat wholesalepartners orders hebben gecanceld, minder producten moesten bijkopen, de orders voor het winterseizoen hebben bijgesteld en leveringen van de SS21-collectie vooruit hebben geschoven. De omzet uit de wholesale liep in het boekjaar dan ook terug met 23,8 procent naar 258,3 miljoen euro. In de eigen retail daalde de omzet met 35,3 procent naar 233,5 miljoen euro.

Geox S.p.A. had in thuisland Italië te maken met een omzetdaling van 45,3 procent in het boekjaar. De daling zorgde voor een omzet van 124 miljoen euro in het land. Noord-Amerika kreeg met een afname van 46,4 procent de grootste klap, maar is in verhouding met een omzet van 24 miljoen euro ook meteen de kleinste markt voor Geox S.p.A. De Europese landen waarin het bedrijf actief is leverden een omzet van 250,2 miljoen euro op door een daling van 27,2 procent. Alle overige landen waarin Geox actief is bij elkaar zorgden voor een omzet van 134,9 miljoen euro door een afname van 27,8 procent, zo blijkt uit het jaarverslag.