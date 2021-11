Omzet Gerry Weber International AG met 16 procent afgenomen

Gerry Weber International AG heeft in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar de omzet zien teruglopen met 16 procent, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. In de periode behaalde de modegroep een omzet van 191,5 miljoen euro.

Het bedrijf benadrukt in het verslag dat het genormaliseerde ebitda met een niveau van min 4 miljoen euro, duidelijk boven het niveau van vorig jaar ligt. Het betekent een vooruitgang van ruim 10 miljoen euro. Gerry Weber International AG gebruikt het cijfer dan ook als focuspunt van de financiële update.

Wanneer de omzet van het bedrijf wordt opgedeeld in retail, e-commerce en wholesale, werd de meeste omzet behaald in de eigen kanalen. Retailomzet kwam neer op 113,2 miljoen euro in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar. De online omzet van het bedrijf bedroeg 30,5 miljoen euro. Het wholesale segment was goed voor 78,3 miljoen euro.

Gerry Weber International AG bevestigt de verwachting voor het huidige boekjaar. Het bedrijf verwacht een omzet tussen de 260 en 280 miljoen euro. Het genormaliseerde geconsolideerde ebitda blijft echter negatief, maar wordt wel verminderd tot een ‘laag tweecijferig miljoenen bedrag’, aldus het verslag. Ook blikt Gerry Weber International AG vooruit. Voor het boekjaar 2022 verwacht het een omzet tussen de 360 en 390 miljoen euro. Ook wil het weer een positief ebitda noteren in het jaar.