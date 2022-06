Omzet H&M Group stijgt met twaalf procent, prijsstijgingen roepen vragen op

De netto omzet van H&M Group is in het tweede kwartaal van dit jaar met twaalf procent gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de groep. Omgerekend naar de Zweedse kroon nam de netto omzet met zeventien procent toe, naar in totaal 54,5 miljard (omgerekend 5,1 miljard euro). Eind deze maand zullen de definitieve cijfers gepubliceerd worden. Vorig kwartaal lag de omzetgroei nog op 23 procent. In Q2 van 2021 nam de netto omzet met 75 procent toe in vergelijking met het voorgaande jaar.

NRC publiceerde afgelopen week een artikel waarin het risico van verhoogde kledingprijzen voor de modegroep wordt aangehaald. De stijgende prijzen van katoen, transport en energie zorgen volgens retaileconoom Henk Hofstede van ABN Amro dat deze kosten steeds vaker doorberekend zullen worden aan klanten, ook bij Fast Fashion organisaties die onder de H&M Group vallen. De kritische vraag die Hofstede hierbij stelt, is hoeverre klanten van H&M Group deze stijgingen zullen aanvaarden. Dit zal duidelijker worden met de publicatie van het definitieve kwartaal van H&M Group dat eind deze maand zal verschijnen.

H&M Group is het moederbedrijf van de merken H&M, Cos, Monki, Weekday & Other Stories, H&M Home, Arket en Afound. Het bedrijf is actief in 75 markten en heeft 4850 winkels wereldwijd en 53 online shops.