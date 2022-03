Omzetgroei en zwarte cijfers voor H&M Group in Q1

De Zweedse H&M Group heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2022 een omzetgroei van 23 procent behaald én heeft het bedrijf het verlies omgebogen in winst, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam meer op 49,1 miljard Zweedse kroon (4,7 miljard euro).

In het kwartaalverslag is ook te lezen dat de H&M Group het verlies van het eerste kwartaal van 2021 heeft weten om te buigen naar een winst. Het resultaat van het bedrijf sprong van min 1 miljard Zweedse kroon (96 miljoen euro) naar een winst van 217 miljoen Zweedse kroon (20,9 miljoen euro).

De H&M Group behaalde in het eerste kwartaal de meeste omzet in West Europa. Hier werd een omzet van 15 miljard Zweedse kroon (1,4 miljard euro) behaald dankzij een stijging van 37 procent. Noord en Zuid-Amerika zijn samen goed voor 10,3 miljard Zweedse kroon (996,9 miljoen euro) dankzij een plus van 36 procent. Azië, Oceanië en Afrika zijn samen goed voor een omzet van 7,2 miljard Zweedse kroon (696,6 miljoen euro). In het gebied nam de omzet met 3 procent af in het kwartaal als enige gebied waarin de H&M Group actief is. Zuid-Europa was goed voor 6,3 miljard Zweedse kroon (599,9 miljoen euro), Oost-Europa voor 5,1 miljard Zweedse kroon (493,4 miljoen euro) en Scandinavië was goed voor 4,4 miljard Zweedse kroon (425,7 miljoen euro).

De H&M Group heeft alle verkoopactiviteiten in Rusland, Belarus en Oekraïne. Dit heeft invloed op 185 winkels en de online verkoop in Rusland. “Naast de effecten van de gepauzeerde verkoop in Rusland, Belarus en Oekraïne, blijven de plannen van de groep staan. Onze flexibiliteit is goed waardoor we snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden wereldwijd,” aldus Helena Helmersson, CEO van de H&M Group, in het kwartaalverslag. “We hebben een goed gepositioneerd aanbod en zijn volledig gefocust op het vervullen van de toenemende verwachtingen van klanten op het gebied van betaalbare en duurzame mode.”

H&M Group is het moederbedrijf van de merken H&M, Cos, Monki, Weekday & Other Stories, H&M Home, Arket en Afound. Het bedrijf is actief in 75 markten en heeft 4850 winkels wereldwijd en 53 online shops.