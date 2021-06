Omzet H&M terug op niveau pre-pandemie

De omzet van H&M is terug op het niveau van voor corona. In de eerste helft van juni lag de omzet twee procent hoger dan in dezelfde weken in 2019, zo laat het bedrijf in een persbericht weten. Ook in de maanden daarvoor boekte H&M al positieve resultaten: tussen 31 maart en 31 mei was de omzet 75 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020. De voorlopige omzet kwam in die maanden uit op ongeveer 47 miljard Zweedse kronen (omgerekend 4,6 miljard euro).

De verkoopcijfers werden volgens H&M evengoed sterk door de pandemie beïnvloed. Aan het begin van het tweede kwartaal waren nog 1.300 H&M-winkels wereldwijd gesloten en hadden veel andere winkels te maken met restricties. Momenteel zijn nog steeds circa 180 winkels dicht.

Ondanks de heropening van een groot deel van de winkels loopt de webshop van H&M nog steeds goed, zo meldt het. “Dat laat zien dat bezoekers de collecties waarderen en blij zijn dat ze weer via hun favoriete kanaal kunnen winkelen.”

Op 1 juli maakt H&M de geconsolideerde cijfers van het tweede kwartaal bekend, evenals de resultaten van het eerste half jaar van boekjaar 2021.