Omzet Hermès daalt met 6,5 procent in eerste kwartaal

De pandemie laat ook de luxemerken niet onberoerd. Hermès zag in het eerste kwartaal van het financiële jaar de omzet teruglopen met 6,5 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam neer op 1,5 miljard euro.

De omzetdaling in het kwartaal is het grootst in het gebied Europa exclusief Frankrijk (min 11 procent). Frankrijk volgt met een daling van negen procent net als het gebied Azië zonder Japan. Japan laat namelijk nog een groei van 1 procent zien tijdens het kwartaal. Dit dankt Hermès aan de ‘loyaliteit van de lokale klanten’ aldus het verslag. In Amerika zag het luxemerk de omzet dalen met zes procent doordat zowel de fysieke winkels als de online winkel dicht zijn op dit moment.

Zoals vele andere bedrijven de afgelopen weken, noemt ook Hermès het effect van de pandemie op de omzet- en winstverwachting. Het luxebedrijf meldt dat door de onzekerheid over de duur van de pandemie ook geen uitspraken gedaan kunnen worden over de grote van de impact op de resultaten. Dat het resultaat van het tweede kwartaal beïnvloed wordt door de vele gesloten winkels, daar is Hermès wel zeker van, zo blijkt uit het verslag.