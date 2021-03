Omzet Hugo Boss AG met een derde gedaald in corona-boekjaar 2020

Duits modebedrijf Hugo Boss AG heeft de omzet in het boekjaar 2020 met 33 procent zien dalen, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De omzet kwam neer op 1,9 miljard euro. Het netto inkomen kwam 219 miljoen euro in de min uit.

Bij het bedrijf liep de Europese omzet terug met 31 procent bij gelijke wisselkoersen naar een omzet van 1,2 miljard euro. De tweecijferige groei in alle markten schrijft het Duitse modebedrijf toe aan de tijdelijke sluiting van winkels door diverse lookdowns, maar ook aan het wegblijven van toeristen. Geheel Amerika werd het hardst geraakt in de omzet door een daling van 45 procent. In de Asia Pacific regio nam de omzet in het boekjaar af met 20 procent.

Daarnaast liep in de eigen retailkanalen de omzet terug naar 1,2 miljard euro door een daling van 30 procent bij gelijke wisselkoersen. De omzet uit dit kanaal kwam neer op 1,2 miljard euro. De wholesale omzet komt in het boekjaar 2020 neer op 603 miljoen euro door een daling van 34 procent. In het portfolio van Hugo Boss AG zitten twee merken, Hugo en Boss. Boss zag de omzet met 32 procent teruglopen en Hugo met 27 procent. Binnen de menswear én womenswear categorie daalde de omzet allebei met 31 procent.

“2020 was voor Hugo Boss ongetwijfeld een uitdagend jaar,” aldus Yves Müller, woordvoerder van de directie van Hugo Boss AG, in het jaarverslag. “Ik ben trots dat we de vele uitdagingen van de pandemie hebben overwonnen waardoor we het jaar met een positieve free cashflow hebben afgesloten. We hebben significante vooruitgang geboekt met onze strategische initiatieven, zeker binnen onze online business en china. Hoewel de pandemie een ernstige impact blijft houden op ons bedrijf op korte termijn, ben ik zeker dat gedurende het jaar het bedrijf verder zal herstellen. We zullen verder inzetten op de wereldwijde trend van vercasualisering.”